Rettungskräfte vor dem zerstörten Seitenflügel der iranischen Botschaft in Damaskus (AFP / MAHER AL MOUNES)

Irans Staatsrundfunk berichtet, dass dabei ein hochrangiger General sowie fünf Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet worden seien. In syrischen Agenturmeldungen ist von insgesamt acht Toten die Rede. Die syrische und die iranische Führung beschuldigen Israel der Täterschaft. Es habe sich um einen Raketenangriff gehandelt. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichten aus Damaskus, ein Nebentrakt der iranischen Botschaft sei vollständig zerstört worden.

Der iranische Botschafter in Syrien kündigte an, die Antwort Teherans auf den Angriff werde "hart" ausfallen.

Israel griff bereits in der Vergangenheit Ziele im Nachbarland Syrien an. Damit soll verhindert werden, dass der Iran und verbündete Milizen, wie die libanesische Hisbollah, an militärischem Einfluss in Syrien gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.