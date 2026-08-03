Iran-Konflikt

Die britische Seefahrtbehörde teilte auf der Online-Plattform X mit, der Kapitän des Schiffes habe gemeldet, dass er eine Detonation gehört habe. Der Tanker und die Besatzung seien nicht zu Schaden gekommen und in Sicherheit. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge rund 37 Kilometer nordöstlich der omanischen Stadt Khasab. Die britische Seefahrtbehörde betonte, Schiffe sollten die Meerenge nur mit Vorsicht durchfahren und verdächtige Aktivitäten weiterhin melden.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.