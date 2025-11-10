Der Vorfall ereignete sich in einem dicht besiedelten Gebiet in der Nähe einer Festung aus dem 17. Jahrhundert, die ein beliebtes Ziel von Touristen ist. Auf Bildern lokaler Medien waren Flammen und Rauch in einer belebten Straße in der Altstadt zu sehen. Nach ersten Angaben der Polizei wurden mindestens acht Menschen getötet.
Das Rote Fort in Neu-Delhi ist eine Anlage aus der Mogulzeit. Es gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.
