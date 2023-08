Wieder gab es mehrere russische Angriffe auf die Ukraine. (picture alliance / AA / Wojciech Grzedzinski)

Wie die Nachrichtenagentur Tass berichtet, ereignete sich die Detonation am Vormittag in einer Fabrik für optische Geräte. Beobachter in sozialen Netzwerken vermuteten einen ukrainischen Drohnenangriff. Tass wiederum widersprach dieser Darstellung unter Berufung auf Rettungsdienste.

Das ukrainische Militär wehrte eigenen Angaben zufolge im Osten russische Angriffe ab. Wie ein Sprecher des Generalstabs mitteilte, hat es in den vergangenen Tagen im Gebiet Charkiw über 30 Gefechte gegeben. Zudem sei es in der benachbarten Donezker Region zu Kämpfen südlich der russisch kontrollierten Stadt Bachmut gekommen.

