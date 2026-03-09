Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden. Den Angaben zufolge entstand ein erheblicher Sachschaden. Mehrere Fensterscheiben auch in den gegenüber liegenden Gebäuden seien zu Bruch gegangen. Lüttichs Bürgermeister sprach von einer antisemitischen Tat, die aufs Schärfste zu verurteilen sei. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Terrorismus. Um die Synagoge herum wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.