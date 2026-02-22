Rettungskräfte löschen ein Feuer in einem Wohnhaus in Kiew, das durch einen russischen Angriff beschädigt wurde. (Archivbild) (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Nach Behördenangaben war die Flugabwehr gegen Drohnen aktiv. Seit der russischen Invasion vor fast vier Jahren ist die Stadt immer wieder Ziel russischer Angriffe mit Raketen und Drohnen.

In der Ostukraine wurde bei einem Raketenangriff ein Produktionsgebäude einer Keksfabrik beschädigt, die einem US-Konzern gehört. Der ukrainische Außenminister Sybiha erklärte, wenn russische Raketen solche Orte träfen, zielten sie nicht nur auf die Ukraine. Sie richteten sich gegen amerikanische Geschäftsinteressen in Europa.

Aus dem westukrainischen Lemberg wird ein Terroranschlag gemeldet. Bei Explosionen wurde mindestens eine Polizistin getötet, etliche wurden verletzt. Medienberichten zufolge waren sie wegen eines Notrufs an den Ort geeilt.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.