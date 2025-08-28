Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von lauten Explosionen und glühenden Trümmern, die auf die Hauptstadt gefallen seien.
Die russische Armee hatte die Ukraine am Abend erneut großflächig mit Kampfdrohnen angegriffen. Aus den Städten Sumy im Norden und Saporischschja im Süden wurde Beschuss gemeldet. Ziel der Attacken waren unter anderem Einrichtungen der Energieversorgung.
In Russland gab es der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge zeitweise Luftalarm wegen anfliegender ukrainischer Drohnen. Der Flughafen der Stadt Wolgograd musste den Betrieb sicherheitshalber einschränken.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.