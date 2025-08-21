Russischer Luftangriff
Explosionen in Kiew und Lwiw

Ungeachtet der diplomatischen Bemühungen um ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine hat Russland auch diese Nacht wieder Städte im Nachbarland mit Kampfdrohnen und Raketen angegriffen.

    Medienberichten zufolgen waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw zu hören. Die Militärverwaltung rief die Menschen auf, in Schutzräumen zu bleiben. Über Schäden oder Opfer wurde bislang nichts bekannt. In Polen wurden die Luftstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt.
    Die Niederlande entsenden ab Dezember 300 Soldaten und zwei Patriot-Luftabwehrsysteme nach Polen, um Nachschublinien in die Ukraine vor russischen Angriffen zu sichern, wie der niederländische Sender NOS berichtet.
