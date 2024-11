Oberstes Gericht in Brasilien nach Explosionen evakuiert (Eraldo Peres / AP / Eraldo Peres)

Nach offiziellen Angaben kam dabei ein Mensch ums Leben. Ein Mann habe in der Hauptstadt Brasília versucht, in das Oberste Gericht einzudringen, sagte die amtierende Gouverneurin des Bundesdistrikts, Leão. Sein lebloser Körper sei nach den Explosionen vor dem Gerichtsgebäude gefunden worden. Die Richter und ihre Mitarbeiter wurden in Sicherheit gebracht. Der Platz der drei Mächte im brasilianischen Regierungsviertel wurde abgesperrt. Dort befinden sich neben dem höchsten Gericht auch der Kongress und der Präsidentenpalast. Wie das Nachrichtenportal G1 berichtet, soll ein Auto explodiert sein. Generalstaatsanwalt Messias kündigte eine schnelle Aufklärung der Angriffe an, um Frieden und Sicherheit wiederherzustellen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.