Containerschiff "Xin Ou Zhou" aus Shanghai bei der Containerverladung in Hamburg (dpa / imageBROKER / Justus de Cuveland )

Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Exporte im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,8 Prozent. Eine Aufschlüsselung, in welche Länder die Waren geliefert wurden, lag zunächst nicht vor. Ökonomen hatten mit einem Plus von etwa fünf Prozent gerechnet. Grund für die Annahme war auch, dass Chinas Exporteure aus Sorge vor möglichen weiteren US-Zöllen ihre Waren vorzeitig ausliefern.

