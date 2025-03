BGA-Präsident Dirk Jandura fordert Dialog mit den USA. (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Jandura, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, auch wenn man derzeit häufig politisch anderer Meinung sei, wäre ein Boykott die falsche Antwort. Die ohnehin schon komplexe Lage sollte nicht weiter zugespitzt werden. Jandura rief zum Dialog auf. Die USA seien der wichtigste deutsche Handelspartner.

Boykotte von US-Produkten gibt es etwa in Kanada, nachdem US-Präsident Trump wiederholt von einer Annexion des nördlichen Nachbarn gesprochen hat. Auch in der Europäischen Union regt sich Protest. Auf der Plattform Reddit haben sich 189.000 Mitglieder in dem Forum "BuyFromEU" organisiert.

