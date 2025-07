Statistisches Bundesamt

Extrem schlechte Erdbeer- und Spargelernten

Die Erdbeerernte wird in Deutschland voraussichtlich so schlecht ausfallen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Nach ersten Schätzungen erwarten die Betriebe in Deutschland eine Ernte von rund 75.500 Tonnen Erdbeeren im Freiland, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das wären vier Prozent weniger als im schon schwachen Vorjahr und die geringste Erntemenge seit 1995.