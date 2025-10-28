Wirbelsturm

Blick auf die Küste der jamaikanischen Hauptstadt Kingston (AFP / RICARDO MAKYN )

Nach US-Angaben ist es einer der stärksten Wirbelstürme, die je im Atlantik aufgetreten sind.

Mittlerweile hat der Sturm allerdings an Intensität verloren und bewegt sich Richtung Kuba. Das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA stufte Melissa von der höchsten Kategorie 5 auf 4 herab.

Die Behörden in Jamaika hatten die Menschen zuvor aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Lage sei lebensbedrohlich. Jamaikas Regierungschef Holness rechnete mit schweren Schäden. In der Region gebe es keine Infrastruktur, die einem so starken Hurrikan standhalten könne.

