"Interview der Woche"

Röttgen erklärte weiter, Macron sei isoliert und treffe einsame Entscheidungen - so wie jene, auf einmal das Parlament aufzulösen. Das habe zu einer Stärkung der politischen Ränder geführt. Macrons Projekt, das Parteiensystem aus der Mitte heraus neu zu gründen, sei gescheitert. Viele in Frankreich gäben ihr Vertrauen nun entweder den Rechtsextremen oder den Linksextremen - nach dem Motto: Jetzt gebe es für diese eine Chance, es besser zu machen.

Der CDU-Politiker unterstrich, angesichts all dessen stehe Frankreich vor einer großen Selbstschwächung. Davon werde auch Macrons Agieren in der Außenpolitik beeinflusst. "Sie können ja nicht im Land einen Scherbenhaufen anrichten und nach außen glauben, noch eine starke Rolle zu spielen", so Röttgen. Insofern sei gerade jetzt eine Führungsrolle Deutschlands notwendig und unersetzbar.

