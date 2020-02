"Zunächst braucht es klare Zeichen der Solidarität", fordert Matthias Quent, Soziologe und Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Das Ziel der Täter sei es, die Spaltungen innerhalb der Gesellschaft zu vertiefen. Und die Botschaftswirkung einer solchen Tat sei erheblich. "Entscheidend ist das Hinschauen: Wie geht es den Menschen, die nicht nur persönlich zum Opfer geworden sind, sondern die angegriffen wurden, weil sie eine Einwanderungsgeschichte haben?"

Was ist die Ziel der Tat?

"Bei solchen rechten Attentätern geht es darum, die Gesellschaft zu spalten", sagt Matthias Quent. Die Täter ziehen eine Differenz zwischen einer Gruppe, die sie als "einheimische Gesellschaft" beschreiben und einer Gruppe, die als "nicht dazugehörig" definiert werden – anhand rassistischer, ethnischer Kriterien. "Gesellschaftliche Spaltungslinien, die ja vorhanden sind, werden auf eine vernichtende Art und Weise radikalisiert werden. Und diese Spaltungen sollen vertieft werden", so Matthias Quent.

Was wissen wir über den Täter?

"Es handelt sich um einen Verschwörungstheoretiker, der seine persönlichen Erfahrungen, sein Leiden, das er so wahrnimmt, absolut rassistisch kanalisiert hat: "Es ist antisemitisch, es ist rassistisch. Es ist auch die rassistisch motivierte Opferauswahl"; sagt der Extremismusforscher Matthias Quent. Auf seiner Homepage veröffentlichte der mutmaßliche Täter krude Verschwörungstheorien, er äußerte sich antisemitisch und frauenfeindlich. Daher gingen Behörden von einem rassistischen Tatmotiv aus.

Einzeltäter oder Terrorgruppe?

Es gebe bisher keine Hinweise auf Strukturen, vieles erinnere an den Attentäter von Christchurch, meint Matthias Quent. "Natürlich muss man nach den Ursachen fragen, muss man gucken: Hatte der Täter irgendein Netzwerk, in dem er sich radikalisiert hat?"

Quent unterscheidet zwei Gruppen:

Die einzeln agierenden Menschen, die in der Regel nicht mit anderen über ihre Pläne sprechen, die aber über über Internet-Communities eingebunden sind in ideologische Gemeinschaften. "Solche politischen Deutungsrahmen fallen ja nicht vom Himmel. Die ergeben sich aus Subkulturen, aus ideologischen Gemeinschaften", beschreibt Quent.

Die Kollektive, die sich organisieren und beispielsweise Waffen beschaffen. Die seien auch für Sicherheitskräfte leichter zu entdecken.

Natürlich könne das Vorgehen als Einzeltäter auch Teil einer Strategie sein. Der norwegische Massenmörder Anders Breivik arbeitete absichtlich nicht in einer Gruppe, um nicht entdeckt zu werden.

Kann man von Terrorismus sprechen?

"Auf der Ebene von Sicherheitsbehörden und Politik, zumindest auf Bundesebene, hat man Rechtsterrorismus verstanden. Aber man muss auch sagen: Das hat auch sehr lange gedauert", beschreibt Quent. "Man hätte dieses Problem sehr viel eher erkennen und ernst nehmen müssen."

