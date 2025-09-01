Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Sie sagte im französischen Sender Radio Classique, wenn Trump dies gelinge, wäre es eine sehr ernsthafte Gefahr für die amerikanische und die Weltwirtschaft. Eine Abhängigkeit der Fed vom Diktat einer einzelnen Person hätte besorgniserregende Auswirkungen. Lagarde betonte, es würde aber sehr schwierig für den US-Präsidenten, im siebenköpfigen Gouverneursrat der Notenbank eine Mehrheit für die von ihm gewünschte Politik zu erreichen.

Trump übt bereits länger Druck auf die unabhängige Notenbank und ihren Chef Powell aus, weil er niedrigere Leitzinsen durchsetzen will. Zuletzt ordnete er zudem die Entlassung der Notenbank-Gouverneurin Cook an. Diese wies die Anordnung zurück und geht gerichtlich dagegen vor.

