Notenbank

EZB hebt Leitzins auf 4,25 Prozentpunkte an - höchster Satz seit 2008

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins zum neunten in Folge Mal angehoben. Der Rat beschloss eine Erhöhung um 0,25 Punkte auf nunmehr 4,25 Prozent, wie die EZB in Frankfurt am Main mitteilte.

28.07.2023