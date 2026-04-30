Wirtschaft
EZB lässt Leitzins trotz Inflationsschubs unverändert

Die ​Europäische Zentralbank hält den Leitzins trotz der infolge des Iran-Krieges gestiegenen Inflationsgefahr konstant.

    Das Gebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) und EU-Flaggen im Gegenlicht der Sonne
    Der Leitzins bleibt bei 2,0 Prozent. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Florian Wiegan)
    Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt mitteilte. Je länger der Iran-Krieg anhalte und je länger die Energiepreise auf hohem Niveau blieben, desto stärker werde sich dies auf die allgemeine Inflation und die Wirtschaft auswirken, hieß es. Man werde daher die Lage hinsichtlich der Inflationsrisiken weiter beobachten und die Geldpolitik gegebenenfalls anpassen.
    Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.