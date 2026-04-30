Der Leitzins bleibt bei 2,0 Prozent. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Florian Wiegan)

Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt mitteilte. Je länger der Iran-Krieg anhalte und je länger die Energiepreise auf hohem Niveau blieben, desto stärker werde sich dies auf die allgemeine Inflation und die Wirtschaft auswirken, hieß es. Man werde daher die Lage hinsichtlich der Inflationsrisiken weiter beobachten und die Geldpolitik gegebenenfalls anpassen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.