Zinsentscheidung

Haupteingang der Europäischen Zentralbank im Frankfurter Ostend (picture alliance / Daniel Kalker)

Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die EZB in Frankfurt mitteilte. Schon im Juli hatte die EZB die Leitzinsen angesichts des Zollstreits mit den USA nicht verändert. Zuvor hatte die Notenbank die Leitzinsen achtmal binnen eines Jahres herabgesetzt.

Nach den Worten von EZB-Präsidentin Lagarde bleiben die Konjunkturaussichten im Euro-Raum gedämpft. Höhere Zölle, ein stärkerer Euro und ein zunehmender globaler Wettbewerb dürften das Wachstum für den Rest des Jahres bremsen, sagte Lagarde.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.