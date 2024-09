Die Europäische Zentralbank will den Leitzins weiter senken. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

EZB-Präsidentin Lagarde sagte bei einer Anhörung vor dem EU-Parlament in Brüssel, die jüngste Entwicklung der Verbraucherpreise habe das Vertrauen gestärkt, dass die Teuerung zeitnah den angestrebten Zielwert erreichen könne. Dies werde man bei der nächsten geldpolitischen Sitzung im Oktober berücksichtigen. In den USA rechnet Notenbankchef Powell ebenfalls mit weiteren Zinssenkungsschritten in diesem Jahr. Wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickle, werde die Zinspolitik entsprechend angepasst, betonte Powell auf einer Konferenz in Nashville.

In den USA war der Leitzins zuletzt auf eine Spanne von 4,75 bis 5 Prozent gesenkt worden. In Europa hatte die EZB den Zins auf 3,50 Prozent nach unten gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.