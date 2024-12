Das Euro-Zeichen vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt (picture alliance / ROPI / Antonio Pisacreta)

Wie die Notenbank nach einer Ratssitzung in Frankfurt am Main mitteilte, verringert sich der Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Es ist die bereits vierte Senkung in diesem Jahr.

Der Zins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, wird ebenfalls erneut gesenkt: von 3,4 Prozent auf 3,15 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.