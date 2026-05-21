Punkrock-Band

Campino von den Toten Hosen (picture alliance / KEYSTONE / ANTHONY ANEX)

Eine entsprechende Frage wies Frontmann Campino in einem Interview zurück. Die Toten Hosen könnten sich nicht auflösen, sagte Campino der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Wir sind eine Familie, eine Gang", betonte der 63-Jährige." Wir haben zusammen dieses Grab am Düsseldorfer Südfriedhof, da liegen auch schon drei von uns drin. Das wäre jetzt echt schwach, wenn wir die hängen ließen."

Auf ihrer Internetseite hatten die Toten Hosen erklärt, sie wüssten, dass sie mit ihrer Karriere auf der Zielgeraden seien und solche Reisen irgendwann auch ein Ende hätten.

Campino bekräftigte in der F.A.Z., dass es Ende Mai nach Veröffentlichung eines Studioalbums kein weiteres mehr geben werde. Campino verwies unter anderem auf die mehr als 40-jährige Geschichte der Band. "Ich habe das Gefühl, dass wir so gut wie auserzählt sind", sagte er.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.