US-Luftfahrtaufsichtsbehörde

Ein Flugzeug des Typs Boeing 777 (AP/Wilfredo Lee)

Ein seit Jahren bei Boeing tätiger Ingenieur wirft dem Unternehmen vor, Hinweise auf Sicherheitsprobleme bei den Modellen Dreamliner 777 und 787 ignoriert zu haben. Nach Angaben seiner Anwältinnen hatte der Ingenieur auf Mängel an fast 1.500 Maschinen hingewiesen. Statt auf die Warnungen einzugehen, habe Boeing aber Priorität darauf gelegt, die Maschinen so schnell wie möglich auf den Markt zu bekommen, so die Anwältinnen. Die FAA erklärte, sie gehe den Vorwürfen nach.

Der US-Flugzeugbauer steckt bereits in großen Schwierigkeiten, nachdem sich in den vergangenen Monaten die Pannen bei Boeing-Maschinen gehäuft hatten. Boeing-Chef Calhoun kündigte deshalb seinen Rücktritt zum Ende des Jahres an.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.