Kerosin-Versorgung

Eine Lufthansa-Maschine auf dem Vorfeld am Flughafen Franz Josef Strauss in München wird mit Kerosin betankt. (dpa / Sven Simon / Frank Hoermann)

Der Co-Vorsitzende der Gruppe, Müller, erklärte in Berlin, der Sommerurlaub sei sicher. Ähnlich wie der CDU-Politiker äußerte sich auch der Co-Vorsitzende Zorn von der SPD. Es gebe derzeit kein Problem mit der Versorgung. Die Parlamentariergruppe hatte sich zuvor mit Vertretern aus Logistik, Chemie und Luftfahrt ausgetauscht. Zorn sagte zum Ergebnis, es sei eine Sache des Kerosin-Preises, nicht der -Menge. Die Lage sei allerdings sehr dynamisch.

Über eine Verlängerung des Tankrabatts, der Ende kommenden Monats ausläuft, sei noch keine Entscheidung in dem Gremium getroffen worden.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.