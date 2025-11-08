Institut der deutschen Wirtschaft

Dort seien im vergangenen Jahr im Durchschnitt rund 46.000 Stellen für qualifizierte Arbeitskräfte rechnerisch unbesetzt geblieben, erklärte das arbeitgebernahe Institut in Köln. Im Gesundheitswesen fehlen laut der Studie vor allem Physiotherapeuten, Pflegekräfte und zahnmedizinische Fachangestellte.
An zweiter Stelle steht das Baugewerbe mit knapp 41.300 nicht besetzten Stellen, an dritter Stelle die Öffentliche Verwaltung.
In den zehn Branchen mit den größten Engpässen konnten demnach insgesamt mehr als 260.000 Stellen rechnerisch nicht mit entsprechend qualifizierten Arbeitskräften besetzt werden.
