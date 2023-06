Der Fachkräftemangel in der Informationstechnik ist besonders hoch. (picture alliance / dpa / Claudia Drescher)

Im Bereich der Informationstechnik habe es 2022 bundesweit rund 67.900 offene Stellen gegeben, teilte das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in Köln mit. So viele wie noch nie seit Beginn des Beobachtungszeitraums 2010. Durch den zunehmenden Ausbau der digitalen Infrastruktur in allen Wirtschaftsbereichen steige der Bedarf an Fachkräften, hieß es. Besonders groß sei der Mangel an Experten mit einem Hochschulabschluss. Hier fehlten im vergangenen Jahr alleine fast 34.000 Fachkräfte. Da die Zahl der Studierenden in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik abgenommen habe, sei in den kommenden Jahren mit einem weiteren Rückgang der Absolventenzahlen zu rechnen.

