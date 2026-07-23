Seit Inkraftreten von Waffenruhe
Fachleute: Lebensmittelversorgung im Gazastreifen teilweise verbessert - Versorgung noch immer unzureichend

Die Lebensmittelversorgung im Gazastreifen hat sich nach Ansicht von Experten seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas verbessert.

    Palästinenser, darunter auch Kinder, die aufgrund der Blockade Israels und der anhaltenden Angriffe auf den Gazastreifen Schwierigkeiten haben, sich mit Lebensmitteln zu versorgen, stehen am 21. August 2025 in Khan Yunis im Gazastreifen in der Region…
    IPC hatte im vergangenen Jahr für Teile des Gazastreifens eine Hungersnot festgestellt. (picture alliance / Anadolu | Abed Rahim Khatib)
    Die internationale Initiative IPC teilte mit, Israel lasse seit Oktober umfassendere Hilfslieferungen zu. Zugleich sei die Versorgung der rund 2,1 Millionen Menschen im Gazastreifen noch immer unzureichend. Vor allem Kinder seien von Unterernährung bedroht. Die Initiative hatte im vergangenen Jahr für Teile des Gazastreifens eine Hungersnot festgestellt. Israel wies den Bericht als falsch und voreingenommen zurück.
    IPC ist im Auftrag der Vereinten Nationen sowie von Hilfsorganisationen für die Einstufung der Ernährungssicherheit weltweit zuständig.
    Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.