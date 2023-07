Temperaturen

Fachleute rechnen mit zahlreichen Hitze-Rekorden am Wochenende

An vielen Orten weltweit rechnen Fachleute dieses Wochenende mit neuen Höchsttemperaturen. In Europa hat die Weltraumagentur Esa für die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien bis zu 48 Grad prognostiziert. Sie erwartet die möglicherweise höchsten Werte, die in Europa jemals gemessen wurden.

15.07.2023