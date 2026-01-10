Gesundheit

Zwei Personen stoßen mit einem Getränk in einer Bar an. (imago | Yay Images)

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Pantazis, sagte der "Rheinischen Post", internationale Erfahrungen zeigten, dass eine maßvolle Erhöhung der Alkoholpreise den riskanten Konsum senke. Aus gesundheitsökonomischer Perspektive sei die derzeitige Alkoholbesteuerung in Deutschland nicht mehr zeitgemäß.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, die CDU-Politikerin Borchardt, sagte, der Fokus sollte auf hochprozentigem Alkohol liegen. Dort sei das Risiko für Abhängigkeit, schwere Erkrankungen und die langfristigen Belastungen des Gesundheitssystems besonders hoch.

Die Bundesregierung plant, das sogenannte begleitete Trinken zu verbieten. Dazu wird laut dem Bericht ein Gesetzentwurf vorbereitet. Derzeit ist Jugendlichen der Konsum von Bier, Wein und Sekt erlaubt, wenn die Eltern dabei sind.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.