Nach Angaben der Behörden kamen mindestens 15 Passagiere ums Leben. Mehr als 300 Menschen seien von der Küstenwache gerettet worden. Auch Fischerboote hätten sich an dem Hilfseinsatz beteiligt. Die Fracht- und Passagierfähre war auf dem Weg von der Hafenstadt Zamboanga in die Provinz Sulu. Warum das Schiff sank, ist bisher unklar.
Auf den Philippinen kommt es immer wieder zu Bootsunglücken - häufig, weil Schiffe überbelegt oder mangelhaft gewartet sind.
Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.