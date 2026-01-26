Philippinen
Fähre mit mehr als 350 Menschen gesunken - Behörden gehen von mindestens 15 Toten aus

Im Süden der Philippinen ist eine Fähre mit mehr als 350 Menschen an Bord gesunken.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Nach Angaben der Behörden kamen mindestens 15 Passagiere ums Leben. Mehr als 300 Menschen seien von der Küstenwache gerettet worden. Auch Fischerboote hätten sich an dem Hilfseinsatz beteiligt. Die Fracht- und Passagierfähre war auf dem Weg von der Hafenstadt Zamboanga in die Provinz Sulu. Warum das Schiff sank, ist bisher unklar.
    Auf den Philippinen kommt es immer wieder zu Bootsunglücken - häufig, weil Schiffe überbelegt oder mangelhaft gewartet sind.
    Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.