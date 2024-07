Berichte über Anschlagspläne

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Man werde sich nicht einschüchtern lassen und weiter alles tun, um russische Bedrohungen in Deutschland zu unterbinden, sagte Faeser der Deutschen Presseagentur. Die Schutzmaßnahmen seien in den vergangen Jahren massiv hochgefahren worden. Die Bedrohungen reichten von Spionage, Sabotage und Cyberattacken bis hin zu Staatsterrorismus, fügte die SPD-Politikerin hinzu. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, der FDP-Politiker Faber, forderte in der "Bild"-Zeitung als Konsequenz aus den Anschlagsplänen die Ausweisung von Diplomaten und gegebenenfalls internationale Haftbefehle. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter verlangte im ZDF eine Verstärkung der deutschen Nachrichtendienste.

Nach Berichten des US-Senders CNN und weiterer Medien wurde Anfang des Jahres ein Mordanschlag auf Papperger vereitelt. Moskau wies die Berichte zurück. Es handle sich um Fake News, die man nicht ernst nehmen könne, erklärte Kreml-Sprecher Peskow.

