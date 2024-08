Messerangriff

Tatort der Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Bundeskanzler Scholz hat den Anschlag in Solingen als "schreckliches Ereignis" bezeichnet. Er sei "sehr bestürzt", schrieb Scholz. "Der Täter muss rasch gefasst und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden."

Die Sicherheitsbehörden tun nach Angaben von Bundesinnenministerin Faeser nach dem "brutalen Anschlag" in Solingen alles, um den Angreifer zu fassen und die Hintergründe der Tat aufzuklären. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen habe dabei jede Unterstützung des Bundes, schrieb die SPD-Politikerin. Sie stehe laufend in Kontakt mit Landesinnenminister Reul und den Sicherheitsbehörden in NRW. Faeser bezeichnete den Anschlag als "erschütternd". "Wir trauern um die Menschen, die auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen wurden", schrieb Faeser weiter.

Vizekanzler Habeck bezeichnete den Anschlag als "verdammenswert". Aus der nordrhein-westfälischen Stadt seien "schlimme, schlimmste Nachrichten" gekommen, erklärte er. "Gewalt gegen Menschen, die einfach nur glücklich feiern wollten, ist verdammenswert." Habeck wünschte den Hinterbliebenen der Getöteten "viel Kraft und Trost" und den Verletzten gute Besserung.

Täter weiter auf der Flucht

Die Polizei hat die Bevölkerung in Solingen zur Vorsicht aufgerufen. Ein Sprecher sagte, wer eine verdächtige Person sehe, solle sofort den Notruf 110 wählen und die Person nicht ansprechen. Der Täter ist weiterhin nicht identifiziert. Ein Großaufgebot sei im Einsatz, um nach ihm zu fahnden. Nach Angaben eines dpa-Reporters waren am Samstag weiterhin auch Spezialeinheiten in der Stadt unterwegs. Dem Täter sei es gelungen, im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik nach der Tat zu entkommen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen. Ein Polizeisprecher sagte in der Nacht, zum Aussehen des Flüchtigen gebe es keine gesicherten Informationen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Hinweise, Bilder oder Videos an die Polizei zu geben.

Ermittler gehen von Einzeltäter aus

Ein Problem sei, dass es noch nicht so viele Angaben zum Täter gebe, erklärte die Polizei Wuppertal. Zeugen, die in unmittelbarer Nähe zum Geschehen waren, stünden unter Schock. Allerdings könnten die Ermittler derzeit davon ausgehen, dass es sich um einen einzelnen Täter handelt. Alle Zeugenaussagen, die die Polizei bislang aufnehmen konnte, wiesen darauf hin.

Nach Angaben der Behörden scheint der Täter wahllos auf Passanten losgegangen zu sein, seine Opfer also zufällig ausgewählt zu haben. Bei den Getöteten dürfte es sich um Besucher des Festes zum 650. Jahrestag der Stadtgründung Solingens gehandelt haben. Tatort war der zu diesem Zeitpunkt gut besuchte Fronhof - ein Marktplatz in der Innenstadt, auf dem für das Jubiläumsfest eine Bühne aufgebaut war. Die Tat trug sich unmittelbar vor der Bühne zu.

NRW-Innenminister am Tatort

NRW-Innenminister Reul traf noch in der Nacht in Solingen ein und zeigte sich betroffen. "Aus dem Nichts sticht jemand wahllos auf Menschen ein", sagte Reul. "Wir in Nordrhein-Westfalen, wir sind tief erschüttert und in Trauer vereint." Bei den Toten handele es sich um eine Frau und zwei Männer.

Die Stadt hat das ursprünglich für drei Tage geplante Straßenfest komplett beendet. Auch die für diesen Samstag und Sonntag geplanten Programmpunkte wurden abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.