EU-Außengrenzen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern )

Zunächst trifft sie in Bulgarien ihren Amtskollegen Stojanow, mit dem sie die bulgarisch-türkische Grenze besuchen will. Dabei steht nach Angaben des Bundesinnenministeriums in Berlin der künftige Einsatz der EU-Grenzschutzbehörde Frontex und die Umsetzung der vom Europäischen Parlament verabschiedeten Asylreform im Fokus. Diese sieht unter anderem vor, dass Asylverfahren direkt an den europäischen Außengrenzen geprüft werden sollen.

Anschließend reist Faeser in die rumänische Hauptstadt Bukarest. Dort ist unter anderem ein Besuch im Lagezentrum der Grenzpolizei geplant.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.