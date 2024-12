Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Polizisten patrouillieren am Tatort in Magdeburg. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)

Faeser sagte der Zeitung Bild am Sonntag, die Ermittlungsbehörden würden alle Hintergründe aufklären. Dabei werde auch genau untersucht, welche Hinweise es in der Vergangenheit bereits gegeben habe und wie diesen nachgegangen sei. Das Bundeskriminalamt unterstütze die Ermittlungen der Behörden in Sachsen-Anhalt, sagte die SPD-Politikerin.

Angesichts möglicher Versäumnisse im Sicherheitsapparat drängt die Unions-Fraktion im Bundestag auf eine Sondersitzung des Innenausschusses noch vor Silvester. Die Nachrichtenagentur AfP meldet unter Berufung auf Koalitionskreise, diese solle am 30. Dezember stattfinden. Am selben Tag werde auch das Parlamentarische Kontrollgremium zusammenkommen.

Täter fiel mehrfach auf

Der Landesinnenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Pegel, sagte in Schwerin, der 50-Jährige sei vor mehreren Jahren wiederholt mit Androhungen von Straftaten aufgefallen. Im Jahr 2013 sei er vom Amtsgericht Rostock wegen Störung des Öffentlichen Friedens zu 90 Tagessätzen verurteilt worden. 2014 habe es nach Drohungen gegen eine Behörde in Stralsund eine sogenannte Gefährderansprache durch die Polizei gegeben. Pegel berichtete von weiteren Vorfällen 2015. Der Mann sei aber nicht als Gefährder eingestuft worden. Zuvor hatte unter anderem der Spiegel darüber berichtet.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte gestern erklärt, bereits im Spätsommer 2023 einen Hinweis auf den mutmaßlichen Täter erhalten zu haben.

Untersuchungshaft

Der 50-Jährige Täter war gestern Abend dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann müsse unter anderem wegen des Vorwurfs des fünffachen Mordes und mehrfach versuchten Mordes in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in der Nacht in Magdeburg mit.

Mahnwache für die Opfer

In Magdeburg wird auch heute den fünf Toten und mehr als 200 Verletzten gedacht. Zahlreiche Menschen legten Blumen und Kerzen an der Johanniskirche in der Altstadt nieder, wo auch eine Mahnwache stattfindet.

