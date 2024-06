Interview der Woche

Anti-Terror-Übung der Polizei Baden-Württemberg im Fußballstadion. Vor der Fußball-EM haben 1.200 Polizistinnen und Polizisten im Mai den Ernstfall geprobt. (IMAGO / Arnulf Hettrich)

Faeser erklärte, Einzeltäter seien auch mit Blick auf die Europameisterschaft ein "denkbares Risiko". Sie zeigte sich aber überzeugt, dass mit der großen Zahl von Einsatzkräften die Vielzahl von Veranstaltungen abzusichern sei. Viele Beamte verzichteten auf ihren Sommerurlaub, um das Turnier zu schützen.

Abschiebungen nach Afghanistan über Nachbarländer

Nach der Tat von Mannheim wird in der Bundespolitik auch die Abschiebung von Schwerkriminellen nach Afghanistan und Syrien diskutiert. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Afghanen, der seit 2014 in Deutschland lebt und dessen Asylantrag abgelehnt wurde. Faeser hatte sich bereits für Abschiebungen ausgesprochen und lässt dies rechtlich prüfen. Kritiker wiesen daraufhin, dass es keine diplomatischen Beziehungen zum Taliban-Regime in Afghanistan gebe und Abschiebungen deshalb nicht möglich seien.

Dem Deutschlandfunk sagte Faeser nun, es gehe nicht darum, mit dem Regime dort neue Kontakte aufzunehmen. Sie verwies auf die Möglichkeit, Afghanen über die Nachbarländer zurückzuführen. Das könne ein guter Weg sein. Das Innenministerium arbeite daran.

Das komplette Interview mit Nancy Faeser können Sie am Sonntag um 11:05 Uhr im Deutschlandfunk hören.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.