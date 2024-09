Innenministerin Faeser sagte der "Augsburger Allgemeinen", schärfere Maßnahmen auf nationaler Ebene seien notwendig, bis die Umsetzung der europäischen Asylreform greife. Laut Anordnung soll es ab Montag an allen Landgrenzen stationäre Kontrollen geben. Das ist im Schengenraum eigentlich nicht vorgesehen. An den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz gibt es solche Kontrollen bereits. "Durch die schon laufenden Grenzkontrollen seit Oktober 2023 sind mehr als 30.000 Personen zurückgewiesen worden", betonte die SPD-Politikerin. Dies habe dazu beigetragen, dass die Asylzahlen um mehr als ein Fünftel im Vergleich zum vergangenen Jahr gesunken seien.

Der Migrationsforscher Knaus erwartet dagegen nicht, dass die Maßnahme für einen spürbaren Rückgang der irregulären Migration sorgen wird. Knaus sagte im Deutschlandfunk , in vielen europäischen Ländern gebe es schon lange Kontrollen an den Grenzen, so etwa in Österreich. Dort sei die Zahl der Asylanträge aber nicht zurückgegangen. Er warne daher vor falschen Erwartungen, betonte der Wissenschaftler. Wenn man tatsächlich jede irreguläre Migration an den deutschen Grenzen stoppen wolle, sei dies das Ende von Schengen. Dafür brauche man dann auch Zäune an der grünen Grenze.