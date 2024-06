Afghanistan-Abschiebungen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Entsprechend äußerte sich die SPD-Politikerin bei der Innenministerkonferenz in Potsdam. Faeser wollte öffentlich aber keine Länder nennen, mit denen es Gespräche gibt. Sie beabsichtige vielmehr, ihre Länderkollegen vertraulich über ihre Bemühungen in der Frage der Abschiebungen - auch nach Afghanistan - zu unterrichten. Seit der Machtübernahme durch die Taliban in Kabul im August 2021 sind Rückführungen in das Land ausgesetzt.

Die dreitägige Konferenz der Innenminister geht heute zu Ende.

