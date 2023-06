Bundesinnenministerin Nancy Faeser reist zu Gesprächen über die Flüchtlingspolitik nach Tunesien. (IMAGO / snapshot / IMAGO / snapshot-photography / F.Boillot)

Man wolle den Menschen Chancen eröffnen, um dem menschenverachtenden Geschäft der Schleuser die Grundlage zu entziehen, erklärte Faeser. Die Menschenrechte von Flüchtlingen müssten geschützt werden. Das furchtbare Sterben auf dem Mittelmeer müsse ein Ende nehmen. Faeser reist zusammen mit ihrem französischen Amtskollegen Darmanin nach Tunis. Geplant sind dort Gespräche mit dem tunesischen Staatschef Saied und Innenminister Feki.

Die EU hat Tunesien insgesamt mehr als eine Milliarde Euro Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Allein in diesem Jahr sind 100 Millionen Euro für "Grenzkontrolle, Suche und Rettung" von Flüchtlingen vorgesehen. Von Tunesien aus starten derzeit viele Flüchtlinge vor allem aus anderen afrikanischen Staaten, um über das Mittelmeer in die EU zu gelangen.

