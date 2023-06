Neue Löschflugzeugstaffel in Braunschweig

Bundesinnenministerin Faeser (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Man müsse sich für diese Gefahren viel stärker wappnen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, sagte Bundesinnenministerin Faeser. In diesem Sommer habe man bereits verheerende Wald- und Vegetationsbrände erlebt. Die SPD-Politikerin besuchte gestern eine Löschflugzeugstaffel mit zwei neuen Maschinen in Braunschweig. Sie werden durch die Europäische Union, den Bund sowie das Land Niedersachsen finanziert und haben eine Löschwasserkapazität von mehr als 3.000 Litern. Eine Crew von mindestens vier Piloten und vier Mechanikern soll bis Ende Oktober vor Ort sein. Faeser sicherte zudem zu, die Länder bei Waldbränden weiterhin mit Hubschraubern der Bundespolizei, dem Technischen Hilfswerk und auch der Bundeswehr zu unterstützen.

