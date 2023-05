Europaweite Razzia

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Es handele sich um eine der größten bislang durchgeführten Operationen im Kampf gegen die italienische organisierte Kriminalität, erklärte die SPD-Politikerin in einer Mitteilung. Mit den koordinierten Aktionen hätten die Strafverfolgungsbehörden der Ndrangheta einen empfindlichen Schlag versetzt.

Die Polizei war heute früh nach jahrelangen Ermittlungen in acht europäischen Ländern sowie in Brasilien und Panama gegen die Mafia-Organisation vorgegangen. Nach Angaben der europäischen Polizeibehörde Europol wurden mehr als 130 mutmaßliche Mitglieder festgenommen. Allein in Deutschland wurden rund 30 Haftbefehle vollstreckt. Die Ndrangheta gilt als mächtigste und reichste Mafia-Organisation in Italien. Sie ist weltweit in mehr als 40 Ländern aktiv und kontrolliert einen großen Teil des Kokainschmuggels nach Europa.

