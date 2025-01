Innenpolitik

Innenministerin Faeser (Michael Kappeler/dpa)

Die SPD-Politikerin sagte der Rheinischen Post, fast 25 Millionen Menschen und damit fast 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland hätten einen Migrationshintergrund. Sie seien bereits lange selbstverständlicher Teil der Gesellschaft und hielten in vielen Bereichen das Land am Laufen - in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Betrieben und der Industrie. Was diese Menschen leisteten, verdiene mehr Respekt, so Faeser.

Das Bundeskabinett berät heute über den Migrationsbericht des Bundesinnenministeriums und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert vorab daraus. Im Jahr 2023 wanderten laut dem Bericht etwa 1,93 Millionen Menschen nach Deutschland zu, während 1,27 Millionen fortzogen. Die Nettomigration liegt mit rund 660.000 Menschen fast 55 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.