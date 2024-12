Die Sicherheitsbereitschaft an Silverster wird erhöht. (IMAGO / Funke Foto Services)

Die SPD-Politikerin sagte dem "Tagesspiegel", die Polizei habe ihre volle Rückendeckung, wenn sie konsequent gegen Chaoten durchgreife. Die Bundespolizei werde in der Silvesternacht mit starken Kräften im Einsatz sein, und die kürzlich erlassenen Waffen- und Messerverbote würden strikt kontrolliert. Faeser warnte, Angriffe auf Einsatzkräfte würden hart bestraft.

Die Berliner Feuerwehr will nach eigenen Angaben morgen Abend den "Ausnahmezustand Silvester" ausrufen. Das bedeutet, dass unter anderem in der Leitstelle die Personalstärke erhöht wird. Insgesamt sind mit rund 1.500 Helfern etwa dreimal so viele Kräfte wie üblich im Dienst. Die Landesbrand-Direktion geht davon aus, dass die Feuerwehrleute innerhalb von 12 bis 13 Stunden mehr Brände bewältigen müssen als sonst in sechs bis acht Wochen.

Seit Jahren gibt es deshalb Forderungen, private Silvester-Feuerwerke zu verbieten.

