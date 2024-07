Debatte um Grenzsicherung

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor der Bundespressekonferenz in Berlin (dpa | Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler)

Schleierfahndung statt Grenzkontrollen

Für eine Fortsetzung plädiert hatten zuletzt FDP-Fraktionschef Dürr, FDP-Generalsekretär Djir-Sarai und die Landes-Innenminister von CDU und CSU. Auch der innenpolitischen Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Throm, schloss sich der Forderung an. Laut Bundespolizei war rund ein Drittel der unerlaubten Einreisen an den Grenzen zu Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Dänemark sowie im See- und Luftverkehr festgestellt worden.

Laut dem Bundesinnenministerium soll dort stattdessen das Instrument der Schleierfahndung eingesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.