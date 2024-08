Waffenrecht

Bundesinnenministerin Nancy Faeser plant eine Verschärfung des Waffenrechts (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Das kündigte die SPD-Politikerin in der Zeitung "Bild am Sonntag" an. Danach sollen Messer nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimetern anstatt bisher zwölf Zentimetern mitgeführt werden dürfen. Für gefährliche Springmesser solle es ein generelles Verbot geben, hieß es weiter. - Laut Polizeistatistik wurden 2023 fast 9.000 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung bekannt, bei denen Messer zum Einsatz kamen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von knapp sechs Prozent.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.