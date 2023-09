75 Jahre Jüdische Gemeinde Frankfurt (Boris Roessler/dpa)

Man könne nicht oft genug daran erinnern, wie wertvoll ihr vielfältige Leben in Deutschland sei, sagte die SPD-Politikerin bei einer Feier zum 75. Jubiläum der Wiedergründung der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main nach dem Zweiten Weltkrieg. Es sei die Aufgabe des Staats, Juden zu schützen und zu verteidigen. Hier gehe es nicht um Sonntagsreden. Ähnlich äußerte sich Ministerpräsident Rhein von der CDU. Gemeindevorstand Korn sprach von einem florierenden jüdisches Leben in Frankfurt und erinnerte an die jüdische Tradition der Stadt, die bis ins 12. Jahrhundert zurück reiche.

Die Jüdische Gemeinde Frankfurt gehört mit knapp 7.000 Mitgliedern inzwischen wieder zu den vier größten Gemeinden in Deutschland.

