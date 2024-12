Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Die SPD-Politikerin sagte der Zeitung "Augsburger Allgemeine", derzeit lägen die Zahlen um 35 Prozent unter jenen des Jahres 2023. Durch die derzeitigen Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen seien zudem bereits etwa 1.800 Schleuser festgenommen und etwa 40.000 Personen an den Grenzen zurückgewiesen worden. Die Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration und zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität wirkten, betonte die Ministerin. Deshalb sollten die Grenzkontrollen über März 2025 hinaus fortgesetzt werden. Sie seien so lange nötig, bis der Schutz der EU-Außengrenzen mit der Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems deutlich verstärkt werde.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.