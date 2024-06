Blick auf Sarajevo (ein aktuelles Bild des Faeser-Besuchs lag zunächst nicht vor) (picture alliance / dpa / Matthias Schrader)

Thema in der Hauptstadt Sarajevo ist unter anderem die Eindämmung von irregulären Migration über den Westbalkanstaat in die Europäische Union und damit auch nach Deutschland. Die Zahl unerlaubter Einreisen von dort war zuletzt gestiegen. Aus Regierungskreisen in Berlin hieß es am Abend, in den Gesprächen gehe es unter anderem um den Grenzschutz sowie die Kooperation bei Rückführungen, die Visapraxis und die Bekämpfung von Organisierter Kriminalität.

Faeser wird unter anderem von Bundespolizei-Präsident Romann begleitet. Hintergrund ist auch das Angebot polizeilicher Aufbauhilfe etwa für Aufgaben des Grenzschutzes.

