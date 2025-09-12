Nach Attentat auf Charlie Kirk

Charlie Kirk, 31, war Vorsitzender von Turning Point USA, einer konservativen studentischen Organisation (AFP / MELISSA MAJCHRZAK)

Das FBI veröffentlichte Fotos und Videoaufnahmen einer Person, die im Zusammenhang mit den Schüssen auf den Influencer und Trump-Verbündeten Kirk "von Interesse sei", wie es hieß. Die unscharfen Fotos einer Überwachungskamera zeigen eine Person in dunkler Kleidung mit einer schwarzen Sonnenbrille und einer Baseballkappe. Beamte des US-Bundesstaates Utah sprachen von dem "potenziellen Schützen". Zuvor hatten die Ermittler mitgeteilt, sie hätten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Repetiergewehr, in einem dem Tatort nahegelegenen Waldstück gefunden.

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor rund 3000 Menschen an der Universität im konservativen Bundesstaat Utah mit einem einzigen Schuss getötet worden. Den Ermittlern zufolge war der Täter wenige Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf dem Campus eingetroffen und auf ein nahegelegenes Dach gestiegen.

