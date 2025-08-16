Deutsche Bahn

Bahn-Chef Richard Lutz (dpa / Martin Schutt)

Auch sollte jemand sein, der "nicht schon ewig und drei Tage im Konzern" sei, sagte Verbandschef Iffländer der Deutschen Presse-Agentur. Konkret schlug er die derzeitige Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds, Korbutt, als Nachfolgerin des scheidenden Bahnchefs Lutz vor. Korbutt könne anecken und habe etwa in der Debatte um die Finanzierung des Deutschlandtickets deutliche Positionen vertreten. Am Donnerstag hatte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder verkündet, dass der Vertrag des bisherigen Vorstandschefs vorzeitig aufgelöst wird.

Demnach soll Lutz noch so lange im Amt bleiben, bis seine Nachfolge geregelt ist.

