Die Fahrrad-Demonstration gegen einen Ausbau der A5. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

An der Fahrraddemonstration beteiligten sich nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs rund 5.000 Personen. Die Route führte unter anderem über die A648 und die A66. Aufgerufen hatte das Bündnis "Stopp A5-Ausbau", zu dem zahlreiche Initiativen und Verbände gehören, darunter Pro Bahn, der Verkehrsclub Deutschland und Fridays for Future. Man fordere eine klare Absage an den geplanten zehnspurigen Ausbau der Autobahn, dieser löse keine Verkehrsprobleme, hieß es.

Eine Studie der Autobahn GmbH hatte 2024 ein steigendes Verkehrsaufkommen auf der A5 prognostiziert und den Ausbau des Abschnitts vom Frankfurter Kreuz bis zur Anschlussstelle Friedberg als technisch möglich festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.